Erbil'de Dış İlişkiler Dairesi binasına baskın girişimi

Binaya baskın düzenlemek isteyen saldırgan ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de bulunan Dış İlişkiler Dairesi binası silahlı baskın düzenlenmeye çalışıldı.

Binayı koruyan güvenlik güçleri, saldırgana karşılık verdi. Çıkan çatışmada, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Saldırganın kimliği açıklanmazken, saldırı hakkında soruşturma başlatıldı.

Saldırının bir grup tarafından mı yoksa bireysel bir eylem mi olduğu henüz bilinmiyor.