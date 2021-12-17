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Erbil'de sağanak sele neden oldu

Erbil'de sağanak sele neden oldu

Irak'ın Erbil kentinde gece etkili olan sağanak, birçok bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte 8 kişi yaşamını yitirdi.