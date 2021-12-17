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    Erbil'de sağanak sele neden oldu

    Irak'ın Erbil kentinde gece etkili olan sağanak, birçok bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte 8 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 12:20
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    Erbil'de sağanak sele neden oldu

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan Daratu kasabası, aşırı yağış nedeniyle sel felaketi yaşadı.

    8 CAN KAYBI

    Erbil Valisi Omid Hoşnav yerel medyaya yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın ardından 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Vali Hoşnav, yoğun yağışa karşı önlem olarak önceden tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek önceliğin halkın kurtarılması olduğunu söyledi.

    Irak'ın Erbil kentinde aşırı yağışın ardından ortaya çıkan manzaralar FOTO GALERİ

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    YOLLAR ÇAMURLA KAPLANDI, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

    Saat 04.00 sıralarında meydana gelen sel, büyük yıkıma yol açtı. Selin ardından cadde ve sokakları çamur kaplarken, park halindeki araçlarda da büyük hasar meydana geldiği görüldü.

    Ekipler, başlattığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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