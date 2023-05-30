Erdoğan coşkusu, Almanya'da rahatsızlığa neden oldu Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının seçim sonrası oluşturduğu konvoy, ülkede tartışmanın fitilini ateşledi. "Konvoyların görüntüleri son derece rahatsız edici. Göçü sınırlandırmalıyız" şeklinde görüşler ortaya atıldı.

ensonhaber.com

Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ikinci turunda da birinci olarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya'da kurulan sandıklardan, yüzde 67,22 oranında Erdoğan çıktı. İlk turda yüzde 65,49 alan Erdoğan'ın, oyunu artırdığı görüldü.

Bu sonuç, söz konusu Avrupa ülkesinde yaşayan vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla ve Erdoğan posterleriyle Almanya sokaklarında konvoylar oluşturuldu.

Almanya'da gündem Erdoğan coşkusu

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyordu.

Türkiye karşıtı tavrıyla bilinen Özdemir, Almanya sokaklarındaki kutlama görüntülerinden rahatsız oldu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konvoy görüntülerine karşı bir dil kullandı.

"Konvoyların görüntüleri son derece rahatsız edici"

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nden Serap Güler, Bild'e yaptığı açıklamada, ülke sokaklarındaki durumun rahatsız edici olduğunu söyledi:

Konvoyların görüntülerini son derece rahatsız edici buluyorum. Bunu nasıl değiştirebileceğimiz konusunda açık ve dürüst bir tartışma yapmalıyız.

"Erdoğan'ın bizden daha iyi ulaşabileceği Alman-Türkler var"

Güler, "Erdoğan'ın bizden daha iyi ulaşabileceği çok fazla Alman-Türk var. Bunun değişmesi gerekiyor." diye ekledi.

Erdoğan'a oy panikletti: Göçü sınırlandırmalıyız

Alman Federal Meclisi Üyesi Thorsten Frei, göç dalgalarının "yan etkilerini açıkça ve dürüstçe konuşmanın zamanının geldiğini" anlattı ve şöyle devam etti:

Göçü daha iyi organize etmeli ve sonunda sınırlandırmalıyız. Entegrasyon başarısız olursa ve paralel toplumlar ortaya çıkarsa, bu, tüm toplumumuz için gerçek bir sorun olur.

Bild, Almanya'da yaşayan Türklerin neredeyse üçte ikisinin Erdoğan'ı yeniden seçtiğini anımsattı.