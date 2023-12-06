Erdoğan ile Macron'un COP28'deki diyaloğu: Gazze'yi konuştular Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim zirvesi kapsamında Fransa'dan mevkidaşı Macron ile ayaküstü sohbet etti. İki lider arasındaki diyalog, gündeme damgasını vurdu.

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ensonhaber.com

Dubai, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirveye, Türkiye'den en üst düzeyde katılım sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte hazır bulunan liderlere hitap etti.

Erdoğan'ın gündeminde iklim kadar, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze de vardı.

Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ölümcül bombardımanlarını görüştü.

Zirveye katılanlar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı. Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile ayaküstü bir süre sohbet etti. İki lider arasındaki diyalog kameraya yansıdı.

Macron ile dikkat çeken diyalog

Macron'a "Moraliniz ve enerjiniz yerinde mi?" diye soran Erdoğan, "Yerinde. (Gazze'deki) Durumdan endişe duyuyorum." yanıtını aldı.

İnsani yardım için ortak hareket edebileceklerini söyleyen Macron'a, Erdoğan'dan "Türkiye ve Fransa pek çok alanda çalışabilir." şeklinde karşılık geldi.

Sohbetlerinin sonunda sarıldılar

Erdoğan ve Macron, sohbetlerinin sonunda birbirlerini sarılarak uğurladı. Söz konusu anlar, sosyal medyada farklı açılardan yorumlandı:

Dünya, insanlığın yanında olmalı. Savaşa son verilmeli. Fransa, diyalog kuracak taraf arıyor.

Erdoğan: Bölgesel savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde katılımcılara hitap ettiği konuşmasında şunları söyledi:

Garantörlük dahil, bölge ülkeleriyle birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz.

Erdoğan ayrıca, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması gerekliliğinin de altını çizdi.