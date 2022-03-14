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    Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunanistan basınında

    Yunanistan gazeteleri, İstanbul'daki zirvenin olumlu atmosferde geçtiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 08:49
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    Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunanistan basınında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

    Erdoğan ve Miçotakis'in iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri ele aldığı görüşmesi, Yunanistan basını tarafından da aktarıldı.

    YUNANİSTAN'DA GÖRÜŞMENİN YANKILARI

    İefimerida'nin haberinde, yaklaşık iki saat sürdüğü belirtilen zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Miçotakis'i iyi bir atmosferde karşıladığı ve iki liderin kameralar önünde kısa bir diyalog kurduğu kaydedildi.

    KRAVAT TAKMADILAR

    Erdoğan ve Miçotakis'in kravat takmadığına dikkat çekilerek, bu görüntünün "daha anlamlı bir diyaloğun" işareti olabileceği ifade edildi.

    Üç yıl içinde dördüncü kez toplantı yapan Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesinin, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde "çok önemli kabul edildiğine" vurgu yapıldı.

    Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunanistan basınında #1
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    İSTANBUL'DA POZİTİF ZİRVE

    Kathimerini gazetesi, Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılan görüşmenin pozitif olduğunu yazdı.

    Haberde, "Açık iletişim kanallarına sahip olmak elbette yararlı. Ortaya çıkacak fayda iki ülke ile sınırlı olmayıp, Doğu Akdeniz'in tüm bölgesini ilgilendiriyor." denildi.

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki bazı anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkilerde gelişme kaydetmek için birçok alan bulunduğunun altı çizildi.

    Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunanistan basınında #3
    Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunanistan basınında #4


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