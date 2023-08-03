Erdoğan - Putin görüşmesi dünyanın gündeminde: Rus lider yardım istedi Uluslararası medya, Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde verilen mesajlara işaret etti. Erdoğan'ın kilit oyuncu olduğu, Putin'in tahıl konusunda yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

ensonhaber.com

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ayrıntıları dünyada gündem oldu.

Erdoğan ve Putin, Moskova'nın çekilmesiyle askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni konuştu.

Girişimi "barış köprüsü" olarak tanımlayan Erdoğan, anlaşmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Al Jazeera: Erdoğan'dan yardım istedi

Katar merkezli Al Jazeera, Putin'in Erdoğan'dan, Afrika'ya tahıl ihracı konusunda yardım istediğini yazdı.

Kremlin'in açıklamasına işaret edilerek, "Türkiye ve diğer ilgili ülkelerle bu meseleye ilişkin istek ifade edildi." denildi.

AFP: Putin'den gerilimi tırmandırmamasını istedi

Fransa merkezli AFP haber ajansı, "Erdoğan, Putin'den Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmamasını istedi" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tahıl anlaşmasında kilit oyuncu olduğu ve kendisini devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabulucu olarak konumlandırdığı hatırlatıldı.

Haberde, "Türk lider, savaşta gerilimi tırmandıracak hiçbir adım atılmaması gerektiğini söyledi." ifadesi kullanıldı.

Al Arabiya: Gerilimi artırıcı adımlardan kaçınmasını istedi

BAE merkezli Al Arabiya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'den gerilimi artırıcı adımlardan kaçınmasını istediğini aktardı.

Putin'in Erdoğan'a, tahıl anlaşmasına dönmeye hazır olduklarını söylediği, bunun da Moskova'nın kendi tahıl ihracatına ilişkin şartların karşılanması halinde hayata geçeceğini ilettiği belirtildi.

Xinhua: Alternatif yolları konuştular

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Vladimir Putin'in taleplerini okurlarına aktardı.

Moskova'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne, Rus çıkarları güvence altına alınırsa döneceği bildirildi.

Putin'in sözlerine işaret edilerek, "Batı, tüm yükümlülüklerini yerine getirir getirmez anlaşmaya geri döneceğiz." denildi.

Her iki liderin, ihtiyacı olan ülkelere Rus tahılının tedarik edilebileceği alternatif yolları ele aldığı kaydedildi.