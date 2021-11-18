Erdoğan - Sanchez görüşmesi Yunan basınında

Ankara'da İspanya Başbakanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid yönetimi ile savunma alanına dair önemli mesajlar verdi. İki ismin görüşmesi, Yunanistan'da yankılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Ankara'da ağırladı.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

ANKARA'DA İSPANYA İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Erdoğan, İspanya ile savunma alanında planlanan adımlara ilişkin konuşurken, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz." dedi.

Sanchez ile ortak adım atacaklarını belirten Erdoğan'ın, "Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var. İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak." ifadeleri, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

YUNAN BASINI: FRANSA İLE ANLAŞMAYA KARŞI ERDOĞAN-SANCHEZ İTTİFAKI

Proto Thema, "Yunanistan-Fransa savunma anlaşmasına karşı Erdoğan-Sanchez ittifakı" başlığıyla yayınladığı haberinde, Türkiye'nin İspanya ile askeri ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

"AKDENİZ'DE ORTAK ÇIKARLARI VAR"

Ankara ve Madrid'in son yıllarda Akdeniz'de ortak çıkarlar geliştirdiği ve yakın diplomatik, savunma ve ekonomik ilişkilere sahip olduğu aktarıldı.

"SAVUNMA KONULARINI GÖRÜŞTÜLER"

İspanya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki "en gayretli" destekçilerinden ve NATO'daki en yakın müttefiklerinden biri olduğu ifade edilen haberde, iki ülkenin delegasyonlarının, İspanyol-Türk savunma iş birliğini güçlendirmenin ve İspanyol silah endüstrisinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah satışı ve bilgi aktarımı yapmanın yollarını aradığı kaydedildi.

PATRIOT SİSTEMLERİ AYRINTISI

Madrid yönetiminin, 2015'ten bugüne kadar Suriye sınırında Patriot füzeleri bulunduran tek NATO ortağı olduğu hatırlatıldı.

Basın toplantısında konuya değinen Erdoğan da "İspanya 2015'ten bu yana Türkiye'de konuşlu Patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef yine birçok Avrupa ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDA SAVUNMA ORTAKLIĞI

Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçak gemisi ve denizaltı satın almak için İspanya ile görüştüğünü okurlarına aktardı.

Haberde, Erdoğan'ın, ülkesinin ikinci bir uçak gemisi ve bir denizaltı satın alarak Madrid ile savunma iş birliğini ilerletmeyi umduğunu söylediği kaydedildi.

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