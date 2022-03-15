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    Erdoğan - Scholz görüşmesi Alman basınında

    Çeşitli medya kuruluşları, Ankara'da düzenlenen zirveyi okurlarına aktardı. Haberlerde, Türkiye'nin bölgedeki önemine dikkat çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:55
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    Erdoğan - Scholz görüşmesi Alman basınında

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, göreve geldikten sonra Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan Scholz ile yapılan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ankara-Berlin hattındaki ilişkiler ele alındı.

    Almanya merkezli medya kuruluşları, Erdoğan - Scholz görüşmesine geniş yer ayırdı.

    TÜRKİYE İLE BENZERLİKLERE VURGU

    Die Welt gazetesi, "birkaç yıl öncesine kadar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'nın dış politikası için 'zor' bir kişi olarak değerlendirildiğini" yazdı.

    Ancak Rusya-Ukrayna savaşının Almanya'daki bu tabloyu değiştirdiği, Başbakan Scholz'un Ankara ziyareti sırasında Türkiye ile benzerliklere vurgu yaptığı kaydedildi.

    "SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE ENDİŞELERİMİZ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

    Ortak basın toplantısı sırasında Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Scholz, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve ben, bu saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. NATO'da çok yakın bir iş birliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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    "TÜRKİYE SİYASİ VE STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ"

    Deutsche Welle, Rusya'nın saldırıları karşısında, Türk Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha önemli bir muhatap haline geldiğine dikkat çekti.

    Türkiye'nin çatışmada arabuluculuk rolüne işaret edilerek, "Türkiye siyasi ve stratejik açıdan önemli." denildi.

    Scholz'un ayrıca, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Ukrayna'da çatışan tarafların savaş gemilerine kapatan Türkiye'nin bu adımını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

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    TÜRKİYE KİLİT ROLE SAHİP

    Der Spiegel, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve barış meselelerinde Türkiye'nin kilit bir role sahip olduğunu aktardı.

    Erdoğan ve Scholz'un Külliye'deki fotoğrafına yer verilen haberde, "Şansölye Scholz Ankara'ya ilk ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ateşkes çağrısında bulundu." notu paylaşıldı.

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    Erdoğan - Scholz görüşmesi Alman basınında #6


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