Eric Trump: FBI baskını, Joe Biden'ın onayı olmadan yapılamaz

Trump'ın oğlu, operasyon konusunda Biden'ı hedef aldı. "Bir kenara yazın, ortaya çıkacak" diyen iş insanı, Beyaz Saray'daki sistemin işleyişini bildiğini söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinin FBI ajanlarınca basılması konuşuluyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın operasyonla ilgili önceden herhangi bir bildirimde bulunduğuna ilişkin söylentileri yalanladı.

Biden tepkilerin odağında

Trump'ın oğlu Eric Trump ise baskın konusunda Biden'ı suçladı. 38 yaşındaki iş insanı, FBI baskınının Biden'ın onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi.

FBI'ın "habersiz" düzenlediği operasyonun, Donald Trump'ın resmi belgeleri ele alış biçimine ilişkin devam eden bir soruşturmanın parçası olduğuna inanılıyor.

"Biden'ın açık onayı olmadan gerçekleşmedi"

Fox News'e konuşan Eric Trump, herhangi bir kanıt sunmasa da "Beyaz Saray'ı herkes kadar iyi biliyorum, orada çok vakit geçirdim, sistemi biliyorum. Bu, Joe Biden'ın açık onayı olmadan gerçekleşmedi." dedi.

"Bir kenara yazın, ortaya çıkacak"

Beyaz Saray'ın baskına onay verdiğini savunan ABD'nin eski başkanının oğlu, "Bunu bir kenara yazın. Ortaya çıkacak. Bugün oradaki basın sekreterini gördünüz mü? Bu konuda hiçbir bilgimiz yoktu. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Eric Trump, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Kesinlikle Biden'ı imzası var"



"Bir saha ofisi, ABD başkanının imzası olmadan bunu yapmayı düşünmez bile. Bu, dünya gezegenindeki en ünlü evlerden birine, muhtemelen dünya gezegenindeki en ünlü kişiye baskın yapmaktır. İnanılır gibi değil. Bunda kesinlikle Joe Biden'ı imzası var."

Beyaz Saray: Haberlerden öğrendik

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jean-Pierre, "Başkan ve Beyaz Saray, FBI operasyonunu haberlerden öğrendi. Tıpkı Amerikan halkının öğrendiği gibi öğrendik. Bu olayla ilgili önceden bildirimde bulunmadık." demişti.

