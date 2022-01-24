Eric Zemmour: Fransa, ABD'nin aracı olmayı bırakmalı

Nisan ayında yapılacak seçimler için kampanyasını sürdüren Zemmour, Rusya yanlısı mesajlar verdi.

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ülkesinin ABD ve Rusya ile ilişkilerini değerlendirdi.

Zemmour, bir kez daha Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

ABD'Yİ REDDETTİ: RUSYA'NIN DOSTU OLALIM

France 5 kanalına konuşan Zemmour, "Rusya'nın dostu olmalı ve ABD'ye araç olmayı bırakmalıyız." dedi.

ABD'nin Rusya'yı Fransa ve Almanya'dan ayırmaya çalıştığını savunan Zemmour, "Birbirlerine her yaklaştıklarında Amerikalılar onları ayırmanın bir yolunu buluyor." ifadesini kullandı.

"RUS HALKINI SEVİYORUM"

TASS'ın haberine göre; Fransız aday, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Rus halkını seviyorum, Rus kültürünü seviyorum, Rus edebiyatının hayranıyım, Dostoyevski, Tosltoy, Grossman."

FRANSA'DA SEÇİMLER

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 ve 24 Nisan'da yapılacak. Ülkede 40'tan fazla siyasetçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor.