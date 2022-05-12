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- Eric Zemmour, parlamento seçimlerinde aday olacak
Eric Zemmour, parlamento seçimlerinde aday olacak
Cumhurbaşkanı seçimlerinde kaybeden Zemmour, gözünü haziran seçimlerine çevirdi.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 15:02
- Güncelleme : 12.05.2022 - 15:18
Fransa'da halk, gelecek ay düzenlenecek iki turlu genel seçimler için sandık başına gidecek.
Seçimler, 12-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Meclis seçimlerine hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kaybeden Müslüman karşıtı siyasetçi Eric Zemmour, parlamento seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
Zemmour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "550 adayımızla birlikte güzel ve büyük mücadelemize öncülük edeceğim." dedi.
Yine aday olacak
Zemmour, paylaşımında, seçimlere Var bölgesinden katılacağını söyledi.
Fransız siyasetçi, nisan seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 7,07'sini alarak dördüncü olmuş ve ilk turda elenmişti.