Eric Zemmour'dan Rusya-Ukrayna yorumu: Çeçenleri gördüğümde kanım donuyor

Aşırı sağcı Zemmour, “Putin'in, Ukraynalıları öldürmeden önce 'Allahu Ekber' diye bağıran Çeçenleri çağırdığını gördüğümde kanım donuyor." dedi.

Fransa'da aşırıcı sağcı olarak bilinen Müslümanlara yönelik İslamofobik ifadeleri ile dikkat çeken cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Cnews kanalında dün akşam, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek saldırgan olduğunu ifade eden Zemmour, ancak bu savaşın sorumluların tarihçiler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

GERİLİMİN DÜŞMESİ İÇİN PUTİN’E BİR ŞEY VERİLMELİ”

Zemmour, "1914'teki savaşta saldıran ve Belçika'yı işgal eden Almanya idi. Bugün 100 yıl sonra tarafların sorumluluğunu daha iyi anlıyoruz. Bugün de (Rusya-Ukrayna savaşı için) de aynı şey geçerli. Daha sonra (bu savaşta) bilmediklerimizi göreceğiz." dedi.

Zemmour, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Nazi olmakla suçladığını, ancak bunun doğru olmadığını dile getirdi. Ukrayna halkının Rusya'nın saldırılarına direndiğini, bu nedenle Putin'in saldırılarını artırabileceğini söyledi. Zemmour, bu gerilimin düşmesi için Putin'e 'bir şey verilmesi gerektiğini' söyledi.

“ÇEÇENLERİ GÖRDÜĞÜMDE KANIM DONUYOR”

Aşırı sağcı Eric Zemomur, "Putin'in, Ukraynalıları öldürmeden önce 'Allahu Ekber' diye bağıran Çeçenleri çağırdığını gördüğümde kanım donuyor." ifadesini kullandı.