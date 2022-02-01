Eric Zemmour'un danışmanına cinsel saldırı soruşturması

Mağdur olduğunu iddia eden kişi, Ubeda hakkında suç duyurusunda bulundu. "Senaryo güzel yazılmış" diyen Ubeda, polise ifade verecek.

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda, hakkında ortaya atılan iddiayla konuşuluyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ubeda hakkında, 18 yaşında bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Haberlere göre genç erkek, geçen sene Ubeda’nın yanında staj yapıyordu.

Paris Savcılığı, mağdurun 9 Aralık’ta suç duyurusunda bulunduğunu ve 10 Aralık 2021'de 51 yasındaki Ubeda hakkında soruşturma açtıldığını bildirdi.

"İDDİALAR İFTİRA"

Zemmour'un kampanya etkinliklerinin direktörü imajından sorumlu olan Ubeda, suçlamayı reddederek, iftirayla karşı karşıya kaldığını olduğunu savundu.

"SENARYO GÜZEL YAZILMIŞ"

Zemmour’un kampanyasını karalamak için yapılan bir iftiradan söz eden Ubeda, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Senaryo güzel yazılmış, Gerçek bir şeye dayanmıyor." dedi.

İFADE VERECEK

Özel üniversitelerde siyasal iletişim dersi veren ve bir dönem eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde de yer alan Ubeda, soruşturma kapsamında yarın polise ifade verecek.