- Haberler
- Dünya Haberleri
- Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı
Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı
Avustralya'da yaşayan genç bir kadın, erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptığını iddia etti. Kadın, erkekleri sakallarını yıkamaları konusunda uyardı.
- Haber Merkezi
- 19.11.2022 - 15:22
- Güncelleme : 19.11.2022 - 15:53
20 yaşındaki Avustralyalı bir TikTok kullanıcısı, erkek arkadaşının kirli sakalının yüzünü kestiğini iddia etti.
Genç kadın, daha da ileriye giderek sakaldaki bakteriler nedeniyle çenesinin enfeksiyon kaptığını dile getirdi.
Antibakteriyel kremle kurtuldu
“H. paigeee” kullanıcı ismiyle TikTok hesabından bir video yayınlayan genç kadın, çene enfeksiyonunun yakın plandan ve farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.
Genç kadın, antibakteriyel krem sayesinde enfeksiyonun 5 gün içinde geçtiğini söyledi.
Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı VİDEO
2,2 milyondan fazla izlendi
Erkekleri sakallarını yıkamaları konusunda uyaran genç kadına birçok farklı kullanıcı kendilerini bilgilendirdiği için “teşekkür” mesajları yağdırdı.
Video 2,2 milyondan fazla izlendi.