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    Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı

    Avustralya'da yaşayan genç bir kadın, erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptığını iddia etti. Kadın, erkekleri sakallarını yıkamaları konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 15:53
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    Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı

    20 yaşındaki Avustralyalı bir TikTok kullanıcısı, erkek arkadaşının kirli sakalının yüzünü kestiğini iddia etti.

    Genç kadın, daha da ileriye giderek sakaldaki bakteriler nedeniyle çenesinin enfeksiyon kaptığını dile getirdi.

    Antibakteriyel kremle kurtuldu

    “H. paigeee” kullanıcı ismiyle TikTok hesabından bir video yayınlayan genç kadın, çene enfeksiyonunun yakın plandan ve farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

    Genç kadın, antibakteriyel krem sayesinde enfeksiyonun 5 gün içinde geçtiğini söyledi.

    Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı VİDEO

    2,2 milyondan fazla izlendi

    Erkekleri sakallarını yıkamaları konusunda uyaran genç kadına birçok farklı kullanıcı kendilerini bilgilendirdiği için “teşekkür” mesajları yağdırdı.

    Video 2,2 milyondan fazla izlendi.

    Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı #1

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    Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı #3

    Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı #4

    Erkek arkadaşının sakalından enfeksiyon kaptı #5


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