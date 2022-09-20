Ermeni grubun Azerbaycan'ın elçilik binasına saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

Binaya girmeye çalışan eylemciler, kapıyı kırma teşebbüsünde bulundu. Azerbaycanlı bir yetkili, yaşananları anlattı.

Fransa'da Ermeni göstericiler, geçtiğimiz hafta Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırı düzenledi.

Saldırı üzerine Bakü yönetimi, Fransa'ya nota verirken, Ermeni grubun eylemiyle ilgili detaylar da belli oldu.

Azerbaycanlı yetkili anlattı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin 3. Katip Medya Ataşesi Günel Zülfügarova, "18 Eylül'de saat) 14.10 civarı radikal Ermeni kökenli Fransızlar, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin binasına hücum etti." dedi.

Zülfügarova, 40-50 civarı göstericiden birkaçının ellerindeki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarını binaya asarak yakma girişiminde bulunduklarını söyledi.

Paris'te Ermeni grubu, Azerbaycan'ın elçilik binasına saldırdı VİDEO

"Kapıyı kırma teşebbüsünde bulundular"

Daha sonra göstericilerin Azerbaycan aleyhine saldırgan sloganlar atmaya başladığını belirten Zülfügarova, büyükelçilik binasına saldırdıklarını ve yumurta atarak binaya zarar verdiklerini anlattı.

Zülfügarova, "Önce kapıyı tekmelediler, ardından barikatı söküp 3-4 kişi kapıyı kırma teşebbüsünde bulundu. Böylelikle kilidi kırdılar." diye konuştu.

Polisler gelinceye kadar olaylar agresifleşti

Aramalarının ardından polisin 20-30 dakika içinde geldiğini ifade eden Zülfügarova, polisler gelinceye kadar olayların daha da agresifleştiğini belirtti.

Zülfügarova, binaya yapılan hasarın tespiti için başvuru yapıldığını aktararak, yeterli bilgi olduğunda Fransız yetkilileriyle paylaşacaklarını ve binaya verilen zarara ilişkinde hukuki işlem başlatılacağını söyledi.

Göstericilerin içeriye girmelerini engellediler

Önceki yıllarda, Ermeni asıllı Fransızların Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ve Azerbaycan Kültür Merkezi'ne defalarca saldırdığını ifade eden Zülfügarova, söz konusu binalarda hasar oluştuğunu kaydetti.

Zülfügarova, saldırının pazar gününe denk geldiği için sadece nöbetçi görevlilerinin binada bulunduğunu belirterek, görevlilerin göstericilerin içeriye girmelerini engelledikleri için kimseye zarar gelmediğini söyledi.

Binanın güvenliğine ilişkin başvurular dikkate alınmadı

Azerbaycan Paris Büyükelçiliği'nde 1. Katip Siyasi İşler Sorumlusu Ali Khalafli ise güvenlik görevlisinin, kapının kilidini kırarak büyükelçiliğe girmeye çalışan göstericileri kapıyı tutarak engellediğini anlattı.

Khalafli, "Daha önce de ilgili kurumlara büyükelçiliğin binasının güvenliğinin sağlanması için müracaatlar oldu lakin yeterli gerekçe görülmediği için sağlanmadı." dedi.

Azerbaycan aleyhine sloganlar atıldı

AA'nın haberine göre, göstericilerin Erdoğan ve Aliyev'in resimlerini kısmen yaktığını belirten Khalafli, Azerbaycan aleyhine sloganlar atıldığını belirtti.

Khalafli, polis geldikten sonra gösterinin daha sakin devam ettiğini ve ardından göstericilerin dağıldığını aktardı.

"Polisler durumun ciddiyetini fark etti"

Olayın 50 dakika kadar sürdüğünü söyleyen Khalafli, "Protesto başladıktan sonra gelen polisler, durumun ciddiyetini fark ettikten sonra, artık burada nöbet tutuyorlar." dedi.

Khalafli, 18 Eylül'deki gibi provokasyonların daha önce de yapıldığını, bu provokasyonlarda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yakma girişimleri olduğunu söyledi.

Binanın yakınına gelenlere kimlik kontrolü

Büyükelçilik binasının ön cephesinin duvarlarında ve kapısında yumurta izlerinin yanı sıra binanın önünde yumurta kabukları gözlemlendi.

Saldırı sonrası bir polis arabasının nöbet tutuğu büyükelçiliğin önünde, polis memurları binanın yakınına gelenlerin kimliğini kontrol ediyor.

Viyana Sözleşmesi'ndeki ayrıntı

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nde Büyükelçilik ve Konsolosluklar gibi yabancı misyon binalarının dokunulmazlığına vurgu yapılırken, bu binalara misyon şefinin rızası olmadan girilemediği beyan ediliyor.

Sözleşmede ayrıca, yabancı misyonu kabul eden devletin binaları korumakla mükellef olduğu belirtiliyor.

Paris'te 18 Eylül'de Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin önünde toplanan Ermeni göstericilerin binaya saldırması güvenlik kameralarına yansımıştı.

Büyükelçi Mustafayev: Fransa için utanç kaynağı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, saldırı sonrası Twitter'dan "büyükelçiliklerin korunmadığı ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerinin görmezden gelindiği" için tepki göstermiş, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili nota verildiği bildirilmişti.