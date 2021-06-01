Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam’a 28 yıl sonra dönüş

Ermeni işgalinin bertaraf edilmesinin ardından 28 yıl boyunca görmediği toprağına geri dönen Hacibeyli, Ermeniler tarafından tamamen yıkılan evinin yerini gösterdi.

Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’da 44 gün süren mücadelesi ile Türk toprakları Ermeni işgalinden kurtarıldı.

İşgal nedeni ile göç etmek zorunda kalan Azerbaycan Türkleri, topraklarını ziyaret etmeye başladı.

28 yıl önce Ermeni işgali ile evini, toprağını bırakıp Bakü’ye göçmek zorunda kalan 62 yaşındaki Fahreddin Hacibeyli, 30 yıl yaşadığı toprakları yeniden görmenin sevincini yaşadı.

“BİRÇOK KİŞİ BU TOPRAKLARA GELEMİYORDU”

28 yıldır Ağdam yolunu görmediğini belirten Hacibeyli, şu ifadeleri kullandı:

“Biraz duygulanıyorum. 30 yıl boyunca birçok kişi bu topraklara gelemiyordu. Hem topraklar hem de insanlar birbirini garipsemişti. Bu yolun sonu bizim Kültür Başkentimiz Şuşa’ya gidiyor. Oradan sonra cennet diyarı Laçın başlıyor. Ancak her insan için dünyaya gözlerini açtığı yer bir değerlidir. Benim için de Ağdam çok değerli.





“ORDUMUZU ALLAH KORUSUN”

13 Temmuz tarihinde tam 28 yıl Ağdam’sız yaşamış oluyoruz. Allah’a şükürler olsun muzaffer ordumuza. Ordumuzu Allah korusun, Başkumandanımız İlham Aliyev’i Allah korusun. Ben 30 yaşıma kadar Ağdam’da yaşadım. Onca seneden sonra ilk defa sizle Ağdam’a gidiyorum. Allah gazilerimize şifa versin.”





“TAR, KENDİ TOPRAĞINA GİDİYOR”

Ağdam’da yaşadığı süre boyunca meşhur bir müzik grubunda ‘Tar’ müzik aleti çaldığını ifade eden Hacibeyi, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

“Kendimle birlikte Tar’ımı da götürüyorum. Tar, kendi toprağına gidiyor. 28 yıl boyunca Ağdam’a gelemedim. Hiç kimse gelemedi. Ağdam sadece Azerbaycan’ın değil dünyanın en güzel şehirlerinden birine çevrilecek.”





“BENİM EVLATLARIM BU SOKAKTA BÜYÜDÜ”

Hacibeyli, Ermeniler tarafından tamamen yıkılmış evinin yerini göstererek, “Benim evlatlarım da bu sokakta büyüdü. Şimdi 40-42 yaşındalar. Elimde okul çantasıyla her gün okula gittim. Benim torunlarım, buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler.” diye konuştu.