Ermeni sporcudan Azerbaycanlı rakibine çirkin hareket Uluslararası karate turnuvasında karşı karşıya geldiği Ermeni rakibini yenen Azerbaycanlı karateci Alika Semihova, karşılaşmanın sonunda uzattığı ele tokatla karşılık aldı. Ermeni sporcunun bu çirkin hareketi büyük tepki çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Kafkas coğrafyasında son dönemdeki yükselişi ve hakkı olan Karabağ'ı geri alması, Ermenistan'da büyük bir hazımsızlığa neden oldu.

2. Karabağ zaferinden sonra uluslararası tüm organizasyonlarda bu kapsamda Ermeni temsilciler agresif hareketler sergiliyor.

Bunun son örneği, Gürcistan'da düzenlenen uluslararası bir karate turnuvasında meydana yaşandı.

Ermeni rakipten çirkin hareket

Turnuvaya Azerbaycan'dan katılan karateci Alika Semihova, karşılaştığı Ermeni rakibini mağlup etti.

Semihova, sonuçların açıklanmasının ardından rakibine elini uzattı. Ancak Ermeni sporcu el sıkışmak yerine, beklenmedik bir şekilde Semikhova'nın suratına tokat attı.

Salon karıştı

Ermeni sporcunun bu agresif ve çirkin hareketi, hem Azerbaycan takımının hocalarını hem de karşılaşmayı izleyenleri kışkırttı.

Sinirlerin gerildiği salonda Semihova'nın soğukkanlılığı ve dik duruşu dikkat çekti.

"Madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Alika Semikhova, "Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu. Biz millet olarak her zaman haysiyetimizi koruyoruz, her şeyi minder üzerinde ispatlıyoruz ve bayrağımızı yükselterek ve Ermeni sporculara Milli Marşımızı dinleterek, madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz." dedi.

Olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Ermeni sporcunun çirkin hareketine tepki yağdı.