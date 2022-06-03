Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerini hedef aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaşanan gerginliğin ayrıntılarını paylaştı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Ermenistan askerleri, Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, 2 Haziran akşam saatlerinden 3 Haziran erken saatlerine kadar Ermenistan’ın Basarkeçer ilinin Aşağı ve Yukarı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Yellice ve Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Karşılık verildi

İHA'nın aktardığına göre, açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Bakanlık, Ermeni tarafının, kendi kamuoyunun dikkatini iç problemlerden uzaklaştırmak için Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki durumu kasten gerginleştirmeye çalıştığını ve meydana gelen olayların bütün sorumluluğun Ermenistan’da olduğu duyurdu.



