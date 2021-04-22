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- Ermenistan askerleri, Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı
- AA
- 22.04.2021 - 12:55
- Güncelleme : 22.04.2021 - 13:23
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına bir yenisini ekledi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Zengezur eyaletine dün gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Ermenistan askerlerinin sınırda provokatif eylemler gerçekleştirdiği bildirildi.
SARHOŞ ERMENİ ASKERLERİNDEN PROVOKATİF EYLEM
Açıklamada, Ermenistan askerlerinin Zengilan ilinin Seyitler köyünde konuşlu Azerbaycan sınır muhafızları ve Ermenistan tarafında görev yapan Rus sınır muhafızlarının mevzilerine ateş açtığı belirtildi.
Rus sınır muhafızlarının, ateş açan Ermeni askerlerin sarhoş olduğunu söyleyerek Azerbaycanlı askerlerden olaya tepki göstermemelerini istediği, Rus tarafının ricası üzerine Azerbaycan askerlerinin karşılık vermediği kaydedildi.
RUS ASKERLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI
Ermeni askerlerin, olayın ardından Rus askerlerince bölgeden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.
Aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü yönünde yaklaşık 40 araçla sınıra gelen Ermenistanlı bir grubun, Azerbaycan aleyhine slogan attığı bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı, bu tür provokasyonların tekrar meydana gelmesi durumunda en sert şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.