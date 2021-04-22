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    Ermenistan askerleri, Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı

    Azerbaycan sınır muhafızları ve Ermenistan tarafında görevli Rus muhafızlara ateş açan Ermeni askerleri, bölgeden uzaklaştırıldı.
    • AA
    • 22.04.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 13:23
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    Ermenistan askerleri, Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı

    Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına bir yenisini ekledi.

    Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Zengezur eyaletine dün gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Ermenistan askerlerinin sınırda provokatif eylemler gerçekleştirdiği bildirildi.

    SARHOŞ ERMENİ ASKERLERİNDEN PROVOKATİF EYLEM

    Açıklamada, Ermenistan askerlerinin Zengilan ilinin Seyitler köyünde konuşlu Azerbaycan sınır muhafızları ve Ermenistan tarafında görev yapan Rus sınır muhafızlarının mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

    Rus sınır muhafızlarının, ateş açan Ermeni askerlerin sarhoş olduğunu söyleyerek Azerbaycanlı askerlerden olaya tepki göstermemelerini istediği, Rus tarafının ricası üzerine Azerbaycan askerlerinin karşılık vermediği kaydedildi.

    Ermenistan askerleri, Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı #1

    RUS ASKERLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI

    Ermeni askerlerin, olayın ardından Rus askerlerince bölgeden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

    Aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü yönünde yaklaşık 40 araçla sınıra gelen Ermenistanlı bir grubun, Azerbaycan aleyhine slogan attığı bildirildi.

    Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı, bu tür provokasyonların tekrar meydana gelmesi durumunda en sert şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

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