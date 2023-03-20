Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi Saldırı sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Asker tedavi altına alınırken, Bakü "Sorumluluk Ermenistan'a ait" dedi.

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan'a yönelik provokasyonları devam ediyor.

Erivan, Dağlık Karabağ Savaşı sonrası imzaladığı ateşkese rağmen, anlaşmaya uymamaya dönük tavrını sürdürüyor.

1 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açılması sonucu, 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.50 civarında Ermenistan’ın Kapan ilinin Nerkin-Hand yerleşimi bölgesinde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Zengilan ilinin Ağbaşyurd yerleşkelerindeki Azerbaycan sınır birliklerinin mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Ameliyata alındı

Saldırı sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti astsubayı Ramin Manafov’un yaralandığı aktarılan açıklamada, askerin hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"Sorumluluk Ermenistan'a ait"

Açıklamada, sınırdaki durumun stabil olduğu ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğun Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.