Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan, toprak bütünlüğümüze el uzatıyor Gerilimin kaynağı olarak Bakü'yü göstermeye çalışan Paşinyan, "Savaş çığırtkanlığı yapıyorlar" iddiasını ortaya attı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarının kurtarılması için 2020'de yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda 44 günde zafere ulaştı.

Barış için görüşmelerini sürdüren taraflar, Erivan yönetiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir anlaşmaya varamıyor.

Ermenistan unsurları, düzenledikleri saldırılarla bölgedeki durumu germeye devam ediyor.

Azerbaycan'ı hedef gösterdi

Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, huzursuzluğun kaynağının Azerbaycan olduğunu iddia etti. Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermeni toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Paşinyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA'lar ve havan toplarıyla Ermeni mevzilerine saldırılar düzenlediğini söyledi.

"Toprak bütünlüğümüze el uzatıyorlar"

Bakü hakkındaki iddiasına bir yenisini ekleyen Paşinyan, şöyle devam etti:

Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik el uzatmalar, savaş çığırtkanlığı söylemiyle birleştiğinde Azerbaycan'ın politikasının bir devamıdır.

Paşinyan: Yeni savaş çok muhtemel

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Paşinyan, "Barış anlaşması imzalanmazsa ve iki ülkenin parlamentosu bunu onaylamazsa, yeni savaş çok muhtemel." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine havan toplarıyla ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zod yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerinden, karşıdaki Azerbaycan mevzilerine 60 ve 82 milimetrelik havan toplarıyla ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan ordusundan misilleme

Ermenistan ordusunun dün sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralanmış, Azerbaycan ordusu misillemede bulunmuştu.

Ermenistan basınında, çatışmada 4 Ermeni askerin hayatını kaybettiği yönünde haberlere yer verilmişti.

Bakü: Provokasyonlara zemin hazırlıyorlar

Bakanlık ayrıca, Ermenistan'ın bölgedeki durumu gerginleştirdiğine dikkati çekti.

Ermenistan ordusunun bölgeye ilave savaş ekipmanı ve personel sevk ettiği belirtilerek, Ermenistan tarafının daha fazla provokasyona zemin hazırlamak amacıyla dezenformasyonla uluslararası toplumda yanlış kanaat oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.