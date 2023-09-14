Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bölgemizde barışın alternatifi yok Azerbaycan ile gerilime değinen Ermenistan'ın lideri, güvenliklerinin barıştan geçtiğini söyledi. Paşinyan, barış anlaşmasıyla ilgili de konuştu.

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Azerbaycan, 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını geri aldı.

Geri adım atmak zorunda kalan Erivan yönetimi, son dönemde ise barış konusunda ayak sürüyor.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Ermeni güvenlik unsurlarının varlık gösterdiği Dağlık Karabağ'ın bazı noktalarında düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimi, barış çabalarını baltalarken Bakü'de tepkiye yol açtı.

Ateşkes anlaşması sonrası Ermenistan'ın tavrı nedeniyle henüz bir barış mutabakatına varılamaması ve Zengezur Koridoru meselesi, gerilimin diğer kaynakları arasında yer alıyor.

Aliyev: İstese de istemese de olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesi tarihi bir zorunluluktur. Ermenistan istese de istemese de bu olacak." demişti.

Gerilimin tırmanması sonucu Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerde askeri hareketlilik başladı. Askeri araçların, Ermenistan sınırına doğru sevkiyat yaptığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Paşinyan: Barışın alternatifi yok

Böyle bir dönemde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "Bölgemizde barışın alternatifi yoktur." dedi.

Kabine toplantısında konuşan Paşinyan, barışın, ülkelerinin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini garanti altına alacak tek çözüm olduğunu belirtti.

Ermenistan basınına göre, Erivan, Azerbaycan ile imzalanan barış anlaşması metni hakkındaki yeni görüşleri Bakü'den aldı.

"Makul sürede Azerbaycan'a sunacağız"

Konuya değinen Paşinyan, "Metinle ilgili görüşlerimizi makul sürede Azerbaycan'a sunacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki insani durumun "kritik" olduğunu savundu.