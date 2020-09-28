Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'yi Fransa'ya şikayet etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Dağlık Karabağ gerilimini Türkiye'nin tırmandırdığını öne sürdü.

Yıllardır işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yerleşen Ermenistan, bu kez Karabağ üzerinden yeni bir işgal girişimi başlattı. Sivil yerleşimlere saldıran ve birçok can ve mal kaybına neden olan Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerinin karşı saldırısı ile geri çekilmek zorunda kaldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, ülkesinin bu saldırgan tutumunu görmezden gelircesine, dünyaya gerilimi artıranın Azerbaycan ve hatta Türkiye olduğu iftirasını attı.

"TÜRKİYE GERİLİMİ ARTIRIYOR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ’da tırmanan gerilimi ele aldığını ve Türkiye’nin saldırgan ve yıkıcı bir rolü olduğu sözlerini sarf etti.

Açıklamasında, “Başbakan, muhatabının dikkatini Türkiye'nin sert, önyargılı ve saldırgan tutumuna ve bu ülkenin olası müdahalesini durdurma gerekliliğine çekti” ifadelerine yer verildi.

MACRON: "GERİLİMDEN ENDİŞELİYİM"

Cumhurbaşkanı Macron’un mevcut durumla ilgili derin endişelerini dile getirdiği ve gerilimin tırmanmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söylediği vurgulanan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı’nın ayrıca ‘çatışmaların sona ermesi ve gerilimin yatışması için her türlü önlemin alınmasını gerekli gördüğü’ kaydedildi.

Macron’un ayrıca ‘Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının bölgede barışı yeniden tesis etme çabalarını yoğunlaştırma gereğine vurgu yaptığı’ ifade edildi.