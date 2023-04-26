Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a iftira: Etnik temizlik yapmak istiyorlar AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşen Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da etnik temizliği hedeflediği yönünde bir iddia ortaya attı. Paşinyan, Rus lider Putin ile de temas kurdu.

ensonhaber.com Ermeni ordusu, Dağlık Karabağ'da konuşlu Azerbaycan askerlerine ateş açarak gerilimi tırmandırıyor. Azerbaycan ordusu, saldırılar nedeniyle zaman zaman şehitler veriyor. Ermenistan'ın provokasyonunu görmezden gelen Batı ise tarafları sükunete çağırıyor. Azerbaycan'ı Batı'ya şikayet etti Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Bölgedeki askeri-siyasi ve insani durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi. Etnik temizlik iftirası Ermeni Başbakan, Michel ile görüşmesinde Bakü yönetimini iftiralarıyla hedef aldı. Paşinyan, "Azerbaycan tarafının Laçın Koridoru'ndaki adımlarının, Dağlık Karabağ'da etnik temizlik yapma ve Dağlık Karabağ'ı tamamen boşaltma politikasının tutarlı bir şekilde uygulanmasını hedeflediğini" öne sürdü. Uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi Dünyanın Bakü'ye karşı harekete geçmesi gerektiğini savunan Paşinyan, "uluslararası toplumun Azerbaycan'ın bölgesel güvenliği baltalayan eylemlerine yeterli tepkiyi vermesi" gerektiğini öne sürdü. Putin ile görüştü TASS'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüştüğü bir diğer isim oldu. Kremlin'den görüşmeye dair yapılan açıklamada şöyle denildi: Dağlık Karabağ çevresindeki durumun gelişimi, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik çözümler ele alındı.



Laçın Koridoru'ndaki mevcut gerilim bağlamında, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki tüm temel anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemi vurgulandı. Putin'in ve Paşinyan'ın, çeşitli düzeylerde etkileşimi sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi. Gözden Kaçmasın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti Haberin Detayları Ermenistan sınırında tören: Azerbaycan bayrağı dikildi Haberin Detayları