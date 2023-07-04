Ermenistan basını: Azerbaycan, Karabağ'ı 390 milyon dolar zarara uğrattı Laçın koridorunda kontrol noktası kuran Bakü, Ermenistan'da hedef alındı. Karabağ ekonomisinin, milyonlarca dolar kayba uğratıldığı öne sürüldü.

AA & Ensonhaber

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Ermenistan güçlerinin provokasyonlarına yanıt vermeye devam ediyor.

Bakü yönetimi, Laçın Koridoru'nun başlangıcındaki sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı dikti.

Ermenistan basını, abluka uygulamakla suçlamaya çalıştığı Azerbaycan'ın, Karabağ'da ekonomik kayıplara yol açtığına dair bir habere imza attı.

390 milyon dolar zarara uğradılar

Karabağ ekonomisinin yaklaşık 390 milyon dolar kayıp yaşadığı, bunun da öngörülen yıllık GSYİH endeksinin yüzde 43'ten fazla düşmesine yol açtığı belirtildi.

Bölgedeki tüm sağlık tesislerinde planlanan ameliyatların askıya alınması nedeniyle yaklaşık 1520 kişinin gerekli tıbbi tedaviyi alma fırsatından mahrum bırakıldığı belirtilerek, bu konuda Azerbaycan "sorumlu" gibi gösterilmeye çalışıldı.

Dağlık Karabağ vatandaşlarının "tek bir aracının bile abluka altındaki yoldan geçmediği" ve araç hareketliliğinin abluka öncesi döneme göre 65 kat daha az olduğu iddia edildi.

Azerbaycan'ın kontrol noktası adımı

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.

Bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuş, Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.