Ermenistan basını: Azerbaycan, kiliseyi camiye çeviriyor Laçın'daki kilisenin camiye dönüştürülmesi için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu kiliseden bazı kareler paylaşıldı.

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklarını Dağlık Karabağ Savaşı ile kurtardı.

Bakü, Erivan yönetimini masaya oturmak zorunda bıraktı. Taraflar arasında sınır belirleme müzakereleri ve barış görüşmeleri devam ediyor.

Ermenistan basınından Armen Press, Azerbaycan makamlarının Dağlık Karabağ'daki Ermeni kilisesini camiye çevirdiğini yazdı.

Kiliseyle ilgili atılan adım Ermenistan'ın gündeminde

Duruma ilişkin bazı görüntülerin paylaşıldığı haberde, "Azerbaycan hükümeti, Dağlık Karabağ'da kontrolü altındaki topraklarda bir Ermeni kilisesini camiye çeviriyor." diye yazdı.

Camiye dönüştürülen söz konusu kilisenin Aziz Hambardzum Kilisesi olduğu kaydedildi.

"Azerbaycan, kiliseyi camiye çeviriyor"

Konuya ilişkin yapılan ve Bakü'ye suçlamaların yöneltilmeye çalışıldığı açıklamada şöyle denildi: