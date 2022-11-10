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    Ermenistan, Dağlık Karabağ'da askerden arındırılmış bölge önerdi

    Başbakan Paşinyan, 3 kilometrelik alan teklifini Bakü'ye sunduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:45
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    Ermenistan, Dağlık Karabağ'da askerden arındırılmış bölge önerdi

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda açıklamalarda bulundu.

    Paşinyan, Dağlık Karabağ çevresinde ve Azerbaycan sınırında askerden arındırılmış bir bölge oluşturmayı teklif etti.

    3 kilometrelik bölge teklifi

    Hükümet toplantısında konuşan Paşinyan, "3 kilometrelik askerden arındırılmış bölge oluşturma teklifi yürürlükte kalmaya devam ediyor. Güncellenmiş halini dün Azerbaycan'a sunduk." dedi.

    Paşinyan, Azerbaycan'ı hedef almaya çalışırken, Bakü yönetiminin "normalleşme sürecini engellediğini" öne sürdü.

    Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi konusuna değinen Paşinyan, daha önceki açıklamasında, "Rus meslektaşlarımız, Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili konunun süresiz ertelenmesinin doğru olacağını belirtti. Onlar, taraflarca karşılıklı kabul edilecek herhangi bir statünün bulunmasının imkansız olduğunu savundu. Görüşümüz, yüzde 100 bu pozisyonla uyuşuyor." demişti.

    "Rus ortaklarımızla hemfikiriz"

    AA'nın aktardığına göre, Paşinyan, "Bu nedenle Ermenistan hükümeti, üç ana bileşeni dile getirmeye devam ediyor: Dağlık Karabağ halkının güvenliği, haklar ve statü. Rus ortaklarımızla bu konunun gündeme getirilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz çünkü bu, kaçınılmaz bir krize yol açacaktır." diye konuşmuştu.

    Ermenistan, Dağlık Karabağ da askerden arındırılmış bölge önerdi #1


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