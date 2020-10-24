Ermenistan Dışişleri Bakanı, canlı yayında BM kararları hatırlatılınca ne diyeceğini bilemedi

CNN'de Kristin Amanpour'un yayınına katılan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, gazetecinin BM kararları ve Paşinyan'ın sözlerini hatırlatması üzerine söyleyecek bir şey bulamadı.

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e propaganda için çıktı ancak gazetecinin sorusu kendisini köşeye sıkıştırdı.

Gazeteci Kristin Amanpour’un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı.

AMANPOUR, DEFALARCA BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARINI HATIRLATTI

Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak gazeteci Kristin Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı.

CNN sunucusu Ermenistan Dışişleri Bakanı'na yaptıkları suçları anlatıyor- İZLE

ERMENİ BAKAN SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMADI

Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı. Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti.

Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, "Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?" dedi.