Ermenistan güçlerinin saldırısında Azerbaycan askeri şehit oldu Bakü'den yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin kasıtlı bir provokasyona imza attığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Ermenistan, bölgede gerilimi tırmandırmanın peşinde koşuyor.

Yaptığı ihlallere rağmen uluslararası arenada yeterince tepki görmeyen Ermeni güçleri, bir provokasyona daha imza attı.

Azerbaycan askeri şehit düştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin kasıtlı provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Orhan Novruzalizade isimli askerin şehit olduğu belirtildi.

Ermeni güçlerine misilleme

Azerbaycan ordusuna bağlı birimlerin misillemede bulunduğu, operasyonel koşulların kontrol altında olduğu kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmış, bir asker ağır yaralanmıştı.

Bunun üzerine Azerbaycan ordusu yanıt vermiş ve ağır silahlar ile havan toplarının da kullanıldığı çatışma başlamıştı.