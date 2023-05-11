Ermenistan güçlerinin saldırısında Azerbaycan askeri şehit oldu
AA & Ensonhaber

Ermenistan, bölgede gerilimi tırmandırmanın peşinde koşuyor.

Yaptığı ihlallere rağmen uluslararası arenada yeterince tepki görmeyen Ermeni güçleri, bir provokasyona daha imza attı.

Azerbaycan askeri şehit düştü

Savunma Bakanlığı, sınırda güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin kasıtlı provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Orhan Novruzalizade isimli askerin şehit olduğu belirtildi.

Ermeni güçlerine misilleme

Azerbaycan ordusuna bağlı birimlerin misillemede bulunduğu, operasyonel koşulların kontrol altında olduğu kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmış, bir ağır yaralanmıştı.

Bunun üzerine Azerbaycan ordusu yanıt vermiş ve ağır silahlar ile havan toplarının da kullanıldığı çatışma başlamıştı.

Gözden Kaçmasın Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan: Türkiye olmadan barış mümkün değil Haberin Detayları
Nikol Paşinyan: Ermenistan, toprak emelleri olmadığını ilan etmeli Haberin Detayları
Arayik Harutyunyan: Karabağ Ermeni'dir ve öyle kalacak Haberin Detayları