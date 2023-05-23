Ermenistan halkına Türkiye'deki seçim soruldu: Kılıçdaroğlu gelirse bizim için daha iyi Türkiye'deki seçimlere ilişkin yorum yapan Ermenistan vatandaşları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendileri için daha iyi olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesi gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı.

Milletin tercihi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oy aldı.

Cumhur İttifakı da 600 sandalyeli TBMM'de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağlayarak parlamentoda üstünlüğü elde etti.

Vatandaşlar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yeniden seçimini yapacak.

Türkiye'deki seçimler, tüm ülkeler tarafından yakından takip ediliyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan sokak röportajlarında halk Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini belirtti.

Seçimle ilgili yorumda bulunan Ermenistan vatandaşları şu ifadeleri kullandı:

"Kemal'i destekliyorum"

Türk halkı bile Erdoğan'dan bıkmış durumda. Erdoğan döneminde Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri kötüydü, belki başka bir cumhurbaşkanı döneminde bu durum değişir.



Kemal'i destekliyorum. Ermenistan'dan Syunik'ten geçmesi gereken yolla ilgili planları hususundaki yolun İran üzerinden geçmesini tercih ediyorlar. Ve bu zaten Ermenistan için bir şey.



Erdoğan'ı desteklemiyorum, diğerini Kemal'i destekliyorum. O daha demokrat, o kazanırsa daha iyi olur. Bence dürüst bir adam.

"Kemal kazanırsa bizim için daha iyi"