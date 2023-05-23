Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı.
Milletin tercihi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oy aldı.
Cumhur İttifakı da 600 sandalyeli TBMM'de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağlayarak parlamentoda üstünlüğü elde etti.
Vatandaşlar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yeniden seçimini yapacak.
Türkiye'deki seçimler, tüm ülkeler tarafından yakından takip ediliyor.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan sokak röportajlarında halk Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini belirtti.
Seçimle ilgili yorumda bulunan Ermenistan vatandaşları şu ifadeleri kullandı:
"Kemal'i destekliyorum"
Türk halkı bile Erdoğan'dan bıkmış durumda. Erdoğan döneminde Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri kötüydü, belki başka bir cumhurbaşkanı döneminde bu durum değişir.
Kemal'i destekliyorum. Ermenistan'dan Syunik'ten geçmesi gereken yolla ilgili planları hususundaki yolun İran üzerinden geçmesini tercih ediyorlar. Ve bu zaten Ermenistan için bir şey.
Erdoğan'ı desteklemiyorum, diğerini Kemal'i destekliyorum. O daha demokrat, o kazanırsa daha iyi olur. Bence dürüst bir adam.
"Kemal kazanırsa bizim için daha iyi"
Erdoğan çok klasik bir diktatör. Ve doğru söylemek gerekirse Kemal daha Batı yanlısı. Değerleri o kadar Turancı değil.
Yeter ki Erdoğan olmasın. O bir diktatör, tüm harcamaları savaşa ve silaha gidiyor. İkinci turda kaybetmesini isterim bu sadece bizim için değil tüm dünya için iyi olur.