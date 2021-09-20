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    Ermenistan Hükümet Sözcüsü: Türkiye'yle görüşmeye hazırız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmek için mesaj gönderdiğini açıklamasının ardından, Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 18:25
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    Ermenistan Hükümet Sözcüsü: Türkiye'yle görüşmeye hazırız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendisiyle görüşmek için mesaj gönderdiğini açıklamıştı.

    Bu açıklamanın ardından Ermenistan'tan bir açıklama geldi.

    ERMENİSTAN SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE'YLE GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ

    Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, "Türk tarafıyla en üst ve yüksek düzeyde görüşmelere hazırız" dedi.

    "BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN NAHÇIVAN KORİDORU OLAĞANÜSTÜ ÖNEM TAŞIYOR"

    Ermenistan medyasından aktarılan habere göre Gevorkyan, "Bölgede uzun vadeli barışın sağlanması için koridor (Nahçıvan) açılması olağanüstü önem taşıyor. Bu yönde hareket etmeye ve sonuç almaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    PAŞİNYAN, 'NAHÇIVAN KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzaladığı anlaşmadaki Azerbaycan ve Türkiye lehine olan Nahçıvan koridoru hakkında zıt bir açıklamada bulunmuştu.

    Paşinyan "Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz" demişti.

    Ermenistan Hükümet Sözcüsü: Türkiye yle görüşmeye hazırız #1

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