Ermenistan ile Fransa arasında siyasi ve askeri istişare yapıldı

Ermenistan, sıkı destekçisi Fransa ile çeşitli konuları masaya yatırdı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'na göre, başkent Paris'te Ermeni ve Fransız yetkililer, siyasi ve askeri istişarelerde bulundu.
Ermeni heyetine Savunma Bakanlığı Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Genel Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan başkanlık etti.
Fransa-Ermenistan görüşmesi
Fransa tarafında ise istişareler Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo tarafından yürütüldü.
İstişarelerde uluslararası ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra işbirliği gündemi de ayrıntılı olarak ele alındı.
Ermenistan basınına göre, görüşmeler sırasında çok sayıda anlaşmaya varıldı ancak bu anlaşmaların neler olduğu açıklanmadı.
Askeri sevkiyat kararı
Söz konusu iki ülke, geçtiğimiz ekim ayında silah satışı ve askeri yardım konularında el sıkışmıştı.
Son olarak Erivan yönetimi, Hindistan'dan gelecek aylardan itibaren Akash hava savunma sistemleri almaya başlayacak.
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