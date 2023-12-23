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Ermenistan ile Fransa arasında siyasi ve askeri istişare yapıldı

Ermenistan ile Fransa arasında siyasi ve askeri istişare yapıldı Her iki ülkeden yetkililer, çeşitli konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerde birçok anlaşmaya varıldığı belirtildi.