Ermenistan ile İran'dan ortak güzergah çalışması

Ermeni bakan Mirzoyan, görüşmelerin hızlı ilerlediğini söyledi. Mirzoyan, "İran’la yakında anlaşma imzalanmasını umuyoruz" dedi.

Ermenistan ile İran arasında, alternatif ulaşım güzergahı oluşturulmasına ilişkin görüşmeler yürütülüyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Tahran yönetimiyle Basra Körfezi'nden Karadeniz’e ulaşım koridoru açılması konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.

"GÖRÜŞMELER HIZLI İLERLİYOR"

Mirzoyan ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Erivan'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ermeni bakan, "Basra Körfezi’nden Karadeniz’e ulaşım koridoru açılması konusunda görüşmeler oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu konuda İran’la yakın zamanda anlaşma imzalanmasını umuyoruz." dedi.

AZERBAYCAN İLE GÖRÜŞME

Öte yandan, Karabağ konusunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme planlandığını anlatan Mirzoyan, "Yeni bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Jaishankar ise İran’ın Çabahar Limanı’nı kullanmaya ilgi duyduklarını kaydederek, "Çabahar Limanı’nın geliştirilmesi bölgedeki ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.