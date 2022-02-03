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- Ermenistan ile yapılacak ikinci görüşmenin tarihi belli oldu
Ermenistan ile yapılacak ikinci görüşmenin tarihi belli oldu
- AA
- 03.02.2022 - 20:04
- Güncelleme : 03.02.2022 - 20:12
Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesi için ilk adım 2009’da atılsa da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
O dönem atılan başarısız adımın ardından yeni bir sürece girildi.
Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sonlandırmasıyla başlayan yeni süreçte gündeme gelen ilişkilerin düzeltilmesi için ilk görüşme Moskova'da gerçekleştirilmişti.
İKİNCİ GÖRÜŞME 24 ŞUBAT'TA VİYANA'DA YAPILACAK
İkinci görüşmenin tarihi netleşti. Normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir."