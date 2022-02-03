Ermenistan ile yapılacak ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Ermenistan ile yapılacak ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak.

Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesi için ilk adım 2009’da atılsa da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

O dönem atılan başarısız adımın ardından yeni bir sürece girildi.

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sonlandırmasıyla başlayan yeni süreçte gündeme gelen ilişkilerin düzeltilmesi için ilk görüşme Moskova'da gerçekleştirilmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 24 ŞUBAT'TA VİYANA'DA YAPILACAK

İkinci görüşmenin tarihi netleşti. Normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir."



