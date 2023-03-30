Ermenistan ile Yunanistan arasında askeri iş birliği programı imzalandı İki ülke arasında çeşitli alanları kapsayan iş birliğine imza atıldı. Anlaşmanın, 'güçlü askeri bağları' teyit ettiği belirtildi.

ensonhaber.com

Ermenistan'ın Yunanistan Büyükelçiliği, Erivan ve Atina arasında yeni bir askeri iş birliği programına imza atıldığını duyurdu.

2023 Ermenistan-Yunanistan Askeri İş Birliği Programı, 28 Mart'ta Ermenistan Savunma Bakanlığı Savunma Politikası ve Uluslararası İş Birliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan ve Yunanistan Ulusal Birliği Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Vasilios Tsami tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki anlaşmanın ayrıntıları

Program, 15'i Yunanistan'da ve 6'sı Ermenistan'da gerçekleştirilecek olan 21 etkinliği kapsıyor. Ermenistan basını, etkinlikleri şu şekilde sıraladı:

- Özel Kuvvetler'in ortak eğitimi



- Elektronik harp konusunda ortak eğitim



- Barışı Destekleme Operasyonları için Çok Uluslu Eğitim Merkezi'ne katılım



- Hava savunma sistemlerinde deneyim aktarımı



- Personel değişimi ve okullara ve çok uluslu okullara ziyaretlerin yanı sıra seminerler



- Askeri istihbarat alanına özel önem verilerek, ortak ilgi alanlarına ilişkin personel toplantıları ve görüşmeleri

"Güçlü askeri bağları teyit ediyor"

Söz konusu programın, iki ülkenin "güçlü askeri bağlarını teyit ettiği ve Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel yeteneklerini ve birlikte çalışabilirlik seviyesini daha da güçlendirdiği" belirtildi.

Anlaşmanın ayrıca, Yunanistan ve Ermenistan'ın daha geniş bölgede "istikrar ve güvenliğin sağlanmasında oynadığı rolün güçlendirilmesine" katkıda bulunduğu kaydedildi.