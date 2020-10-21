Ermenistan ordusuna ait alay taburu etkisiz hale getirildi

Ermenistan'a ait yaklaşık 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını yok edildi.

Ermenistan ordusu darbe üstüne darbe alıyor.

İşgal altındaki topraklarını geri almak isteyen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri yok ediyor.

400 ASKERİN BULUNDUĞU TABUR İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail istikametinde düzenlenen operasyon sonucu Ermenistan ordusunun 556'ncı taburunun etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, imha edilen taburda yaklaşık 400 askerin bulunduğu da bildirildi.