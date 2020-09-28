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- Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma görüntüsü
Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma görüntüsü
- AA
- 28.09.2020 - 09:07
- Güncelleme : 28.09.2020 - 09:07
Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun, sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla saldırdığını belirtti.
ASKERİ ARAÇLAR İMHA EDİLDİ
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu Ermeni faşizminin gelecekteki göstergesidir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik." dedi.
TANKIN VURULMA GÖRÜNTÜSÜ
Yaşananlar üzerine Azerbaycan ordusu, sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı.
Saldırılarda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tankın vurulma görüntüsünü paylaştı.
Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı ViDEO