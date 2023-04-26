Ermenistan sınırında tören: Azerbaycan bayrağı dikildi Askerler, Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Cumhurbaşkanı Aliyev'e hitaben yapılan konuşmada, "Karabağ Azerbaycan'dır" denildi.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan, Ermenistan sınırındaki kontrol noktasında tören düzenledi.

Ermeni ordusunun gerilimlere imza attığı bölgede, Erivan yönetimine mesaj niteliğinde bir tören gerçekleştirildi.

Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Azerbaycan'ın Laçın-Hankendi yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında kurduğu sınır kontrol noktasına bayrak dikildi. Törende, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

"Karabağ Azerbaycan'dır"

Törenin ardından Vatan Savaşı Kahramanı Albay Babek Alekberov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, şu konuşmayı yaptı:

Sayın Cumhurbaşkanı, muzaffer Başkomutan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Hekeri nehri üzerindeki köprüde, gurur sembolümüz olan 3 renkli bayrağımız, sizin talimatınız doğrultusunda dalgalanmaktadır.



Bununla vatanımızın sınırlarının bütünlüğü sağlanmış oldu. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır.

Ermenistan'a yasa dışı sevkiyata engel

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.

Erivan'ı rahatsız etti

Bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuş, Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.