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    Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu

    Ermenistan sivil yerleşim yeri olan Terter ilinin Sehlebad köyüne, yasaklı top mermisiyle saldırdı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 03:39
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 03:45
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    Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

    YASAKLI TOP MERMİSİ KULLANDI

    Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne  uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.

    Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

    Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu İZLE

    Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu #1

    Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu #2

    Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu #3

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