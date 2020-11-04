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Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu
Ermenistan sivil yerleşim yeri olan Terter ilinin Sehlebad köyüne, yasaklı top mermisiyle saldırdı.
- AA
- 04.11.2020 - 03:39
- Güncelleme : 04.11.2020 - 03:45
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.
YASAKLI TOP MERMİSİ KULLANDI
Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.
Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Ermenistan sivil yerleşim yerini, yasaklı top mermisiyle vurdu İZLE