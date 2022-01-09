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Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.
- AA
- 09.01.2022 - 00:39
Kelbecer ilindeki mevzilerin yerel saatle 13.50 civarında Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yanıt vermesinin ardından karşı tarafın ateşi kestiği belirtildi.
DURUM AZERBAYCAN ORDUSU KONTROLÜNDE
Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.