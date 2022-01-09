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    Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.
    • AA
    • 09.01.2022 - 00:39
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    Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş

    Kelbecer ilindeki mevzilerin yerel saatle 13.50 civarında Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

    Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yanıt vermesinin ardından karşı tarafın ateşi kestiği belirtildi.

    DURUM AZERBAYCAN ORDUSU KONTROLÜNDE

    Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

    Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş #1


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