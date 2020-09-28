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- Ermenistan, Terter’de sivil yerleşim bölgesini vurdu
Ermenistan, Terter’de sivil yerleşim bölgesini vurdu
Ermenistan ordusu, Terter kentinde sivil yerleşim bölgesini hedef aldı.
- İHA
- 28.09.2020 - 18:57
Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor.
Ermenistan ordusu, Terter şehrinde sivil yerleşim bölgesinde bir binayı hedef aldı.
Binada ağır hasar meydana gelirken, siviller bölgeden uzaklaştırıldı.
6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Ermenistan’ın saldırısı sonucu bölgede bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yapılan son açıklamaya göre Azerbaycanlı 6 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil ise yaralandı.
Ermenistan, Terter’de sivil yerleşim bölgesini vurdu VİDEO