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    Ermenistan, Terter’de sivil yerleşim bölgesini vurdu

    Ermenistan ordusu, Terter kentinde sivil yerleşim bölgesini hedef aldı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 18:57
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    Ermenistan, Terter’de sivil yerleşim bölgesini vurdu

    Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor.

    Ermenistan ordusu, Terter şehrinde sivil yerleşim bölgesinde bir binayı hedef aldı.

    Binada ağır hasar meydana gelirken, siviller bölgeden uzaklaştırıldı.

    6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Ermenistan’ın saldırısı sonucu bölgede bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
    Yapılan son açıklamaya göre Azerbaycanlı 6 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil ise yaralandı.

    Ermenistan, Terter’de sivil yerleşim bölgesini vurdu VİDEO

    Ermenistan, Terter’de sivil yerleşim bölgesini vurdu #1

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