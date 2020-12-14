Ermenistan'da 3 günlük yas ilanı

İstifa ettiği haberlerini yalanlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’da işgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan’da siyasi kriz devam ediyor.

Muhalefet, Paşinyan'ın istifa etmesi için belli aralıklarla ülke çapında eylemler düzenliyor.

"HALK BENİ SEÇMEZSE GİDERİM"

Nikol Paşinyan ise “Ben halkın oylarıyla geldim ancak yeni bir seçimde halk beni seçmezse giderim.” diyerek görevinin başında olduğunu belirtiyor.

Siyasi koridorlarda hala hareketlilik sürerken Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da parlamentonun olağanüstü toplanması çağrısında bulundu.

Başbakan Paşinyan, ülkede yaşanan kutuplaşma ve kendisine yapılan istifa baskılarının ardından yeni bir karar açıkladı.

"YAS YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK"

Paşinyan, “19 Aralık çatışmaların sona ermesinin 40’ncı günüdür. 19 Aralık’tan itibaren Ermenistan’da 3 günlük yas ilan edilecek Cumhuriyet Meydanı’nda yas yürüyüşü yapılarak farklı türde anma etkinlikleri düzenlenecek.” dedi.