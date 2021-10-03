Ermenistan'da çocuklara silahlı eğitim veriliyor

Azerbaycan sınırında yaşayan çocukların savaş konusunda eğitildiği ortaya çıktı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı hüsran yaşayan Ermenistan, yine kirli planlar peşinde koşuyor.

ABD merkezli Washington Examiner gazetesi, Azerbaycan sınırında yaşanan çarpıcı durumu aktardı.

ÇOCUKLARA SAVAŞ EĞİTİMİ

Habere göre, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında yaşayan çocuklara savaş eğitimi veriliyor.

Konuya ilişkin, "Geçen sonbaharda Ermenistan-Azerbaycan savaşında yer alan bir askeri grup olan Phoenix Cesaret Okulu tarafından yürütülen eğitimin bir parçası. Phoenix'in kurucusu ve başkanı Aram, önümüzdeki birkaç ay içinde köylüleri savunma taktikleri ve savaş operasyonları konusunda eğitecek." denildi.

ABD'Lİ ESKİ ASKER EĞİTİMİN BAŞINDA

Eğitimin başındaki Aram kod adlı eğitmenin eski ABD Hava Kuvvetleri askeri olduğu kaydedildi.

Haberde, "Azerbaycan ile son savaş bitmiş olabilir, ancak Ermenistan'da çok az kişi bunun son olacağına inanıyor." ifadesi kullanıldı.

YILDA 2-3 BİN YERLİYİ EĞİTECEKLER

Bir düzine kadar eğitmenin yerliler arasında eşit olarak bölündüğü, eğitmenler arasında Fransız, Rus ve Suriyeli askerlerin yer aldığı aktarıldı. "Hedefleri yılda 2 bin ila 3 bin yerliyi eğitmek." bilgisi paylaşıldı.