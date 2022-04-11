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    Ermenistan'da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı

    Ermenistan'da Türkiye sınırına yakın sazlık alanda barınan domuzları kaçırmak için çıkartıldığı belirtilen yangın, kontrolden çıkarak ormana sıçradı.
    • 11.04.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 23:43
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    Ermenistan'da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı

    Türkiye ile Ermenistan sınırını belirleyen Aras Nehri boyunca devam eden sazlıkta barınan yaban domuzlarını kaçırmak için Ermeniler tarafından çıkartılan yangın, kontrolden çıktı.

    Kısa sürede yayılarak ormana sıçrayan alevlerin neden olduğu sıcaklık, sınırdaki Tuzluca ilçesinin Turabi köyünden de hissedildi.

    Aras Nehri, alevlerin Türkiye'ye sıçramamasını sağladı

    DHA'nın haberine göre, Turabi köyü sakinleri Ermenistan’ın Vanand ve Koghbavan şehirleri arasındaki yangının devam ettiğini, sınırı belirleyen Aras Nehri nedeniyle alevlerin Türkiye’ye sıçramasının ve tehlike oluşturmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

    Yangını Türkiye'den izleyen Turabi köylüleri, Ermenilerin saatler geçmesine rağmen alevlere müdahale edilmediğini belirtti.

    Bu arada Ermenistan’ın yangına müdahale için Türkiye'den herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi.

    Ermenistan da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı #1

    Ermenistan da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı #2

    Ermenistan da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı #3

    Ermenistan da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı #4

    Ermenistan da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı #5


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