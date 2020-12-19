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    Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto: Hain Nikol

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki bozgunun ardından ilk defa dışarı çıktı. Öfkeli halk, Paşinyan'ı "Hain Nikol" diyerek protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 18:35
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    Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto: Hain Nikol

    Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Dağlık Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkın karşısına çıktı.

    HALKTAN 'HAİN NİKOL' SLOGANLARI

    Halk tarafından büyük tepkiyle karşılanan Ermenistan Başbakanı, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığı'na giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bırakmak istedi.

    Paşinyan, kalabalığın tepkisi sonrası ezilme tehlikesi de geçirirken, korumaları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

    Paşinyan'ı protesto eden halk, öfkeli bir şekilde "Hain Nikol!" sloganları attı.

    Nikol Paşinyan halk tarafından protesto edildi- İZLE

    ŞEMSİYELERDE SİLAH SAKLANDIĞI İDDİASI

    Öte yandan halk, Ermeni liderin mezarlığa geldiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, etrafındaki korumaların silahlarını şemsiyelerin içine sakladığını iddia etti.

    Ermenistan da halktan Paşinyan a protesto: Hain Nikol #1

    Ermenistan da halktan Paşinyan a protesto: Hain Nikol #2

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