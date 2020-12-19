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- Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto: Hain Nikol
Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto: Hain Nikol
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 17:26
- Güncelleme : 19.12.2020 - 18:35
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Dağlık Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkın karşısına çıktı.
HALKTAN 'HAİN NİKOL' SLOGANLARI
Halk tarafından büyük tepkiyle karşılanan Ermenistan Başbakanı, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığı'na giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bırakmak istedi.
Paşinyan, kalabalığın tepkisi sonrası ezilme tehlikesi de geçirirken, korumaları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Paşinyan'ı protesto eden halk, öfkeli bir şekilde "Hain Nikol!" sloganları attı.
Nikol Paşinyan halk tarafından protesto edildi- İZLE
ŞEMSİYELERDE SİLAH SAKLANDIĞI İDDİASI
Öte yandan halk, Ermeni liderin mezarlığa geldiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, etrafındaki korumaların silahlarını şemsiyelerin içine sakladığını iddia etti.