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    Ermenistan'da havai fişek patlaması: 1 ölü 20 yaralı

    Erivan'da bulunan havai fişek deposunda yaşanan patlama sonucunda bölgedeki 20 kişi yaralanırken 1 kişinin can verdiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
    • 14.08.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 16:24
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    Ermenistan'da havai fişek patlaması: 1 ölü 20 yaralı

    Ermenistan'da yaşanan patlama korku dolu anlara neden oldu.

    Başkent Erivan'da bulunan Surmalu alışveriş alanındaki havai fişek deposunda patlama yaşandı.

    Patlamada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.

    Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

    Ermenistan'da havai fişek patlaması: 1 ölü 20 yaralı VİDEO

    Ermenistan da havai fişek patlaması: 1 ölü 20 yaralı #1

    Ermenistan da havai fişek patlaması: 1 ölü 20 yaralı #2


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