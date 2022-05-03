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    Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

    Paşinyan yönetimine karşı çıkan protestocular, Erivan-Sevan otoyolunda ve Erivan merkezdeki caddelerde araç geçişine izin vermedi.
    • 03.05.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 16:23
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    Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler, protestolarına devam ediyor.

    Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Erivan yönetiminin bölgede izlediği politika tepki topluyor.

    Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan beri Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.

    Polisten göstericilere müdahale

    Ülkede ay başından bu yana artan hükümet karşıtı gösterilerde bugün çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, göstericiler, Erivan-Sevan otoyolunu ve Erivan merkezdeki caddeleri trafiğe kapattı.

    Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor ViDEO

    169 kişi gözaltında

    Göstericilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, bugünkü gösterilerde 155’i Erivan’da, 8’i Geğarkunik’te ve 6’sı Ararat’ta olmak üzere toplam 169 kişiyi gözaltına aldı.

    Dünkü gösterilerde de 189 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

    Ermenistan da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi #1


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