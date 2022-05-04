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    Ermenistan’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

    Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler başkent Erivan’da protesto düzenledi.
    • 04.05.2022 - 15:54
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    Ermenistan’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

    Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs’tan bu yana gösterilerine devam ediyor.

    Başkent Erivan’daki en kritik bağlantı noktalarından olan Kiev Köprüsü’nü kamyonlarla araç trafiğine kapatan göstericiler, parlamento binasına yakın caddelerde çöp konteynerleri ile barikat kurdu.

    Erivan’ın önemli çevre yolu bağlantılarında trafik durdu. Polisin müdahale ettiği gösterilerde, onlarca protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

    Paşinyan'ın 'vatana ihanet' suçundan yargılanmasını istiyorlar

    Ermenistan muhalefeti, Paşinyan'ın Dağlık Karabağ topraklarını teslim ettiğini belirterek ve dış politikada teslimiyetçi bir tutum sergilediği gerekçesiyle "Vatana ihanet" suçundan yargılanmasını talep ediyor.

    İHA'ya göre Ermenistan savcılığına başvuru yapan muhalifler aynı zamanda Paşinyan'ın istifasını istiyor. 1 Mayıs tarihinden itibaren "Sivil itaatsizlik" eylemlerine başlayan muhalifler, talepleri karşılanana kadar gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

    Ermenistan’da dün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 200'den fazla kişi gözaltına alınmış, kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

    Ermenistan’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor #1

    Ermenistan’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor #2

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