Ermenistan'da küstah provokasyon: Türk bayrağını yaktılar

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Ermenistan'da 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde çirkin bir provokasyon sergilendi.
Ermeni lobileri tarafından yürütülen algılar sonucunda her yıl yapılan provokasyonlara şimdi de bayrak yakma eklendi.
Türk ve Azerbaycan bayraklarını yaktılar
Ülkede 'sözde soykırım' yalanının yıl dönümünde bir grup fanatik Ermeni toplandı.
Kalabalık grup yanlarında getirdikleri Türk ve Azerbaycan bayraklarını ateşe verdi.
Birleştirildiği görülen Türk ve Azerbaycan bayrakları ateşe verilirken, kalabalık hep bir ağızdan slogan attı.
İzleyenlerin tepkisini çekti
Ellerini havaya kaldırarak slogan atan grubun o anları izleyenlerin tepkisi çekti.
O anlar böyle görüntülendi.