Ermenistan'da küstah provokasyon: Türk bayrağını yaktılar Sözde soykırım yalanıyla toplanan bir grup fanatik Ermeni, düzenledikleri etkinlikte Türk bayrağını ateşe verdi.

ensonhaber.com

Ermenistan'da 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde çirkin bir provokasyon sergilendi.

Ermeni lobileri tarafından yürütülen algılar sonucunda her yıl yapılan provokasyonlara şimdi de bayrak yakma eklendi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarını yaktılar

Ülkede 'sözde soykırım' yalanının yıl dönümünde bir grup fanatik Ermeni toplandı.

Kalabalık grup yanlarında getirdikleri Türk ve Azerbaycan bayraklarını ateşe verdi.

Birleştirildiği görülen Türk ve Azerbaycan bayrakları ateşe verilirken, kalabalık hep bir ağızdan slogan attı.

İzleyenlerin tepkisini çekti

Ellerini havaya kaldırarak slogan atan grubun o anları izleyenlerin tepkisi çekti.

O anlar böyle görüntülendi.