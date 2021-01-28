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    Ermenistan'da 'Paşinyan istifa' prostestosu

    Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle gösteri düzenledi.
    • AA
    • 28.01.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 17:34
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    Ermenistan'da 'Paşinyan istifa' prostestosu

    Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam etti.

    POLİS ENGEL OLDU

    İstifasını istedikleri Paşinyan aleyhinde sloganlar atan protestocular, başsavcılık binasına girmeye çalışırken, bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

    Ermenistan

    Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

    Ermenistan'da 'Paşinyan istifa' prostestosu VİDEO

    Ermenistan protesto

    Ermenistan protesto

    Ermenistan protesto

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